Политика

02:48 22.10.2017

Саакашвили рассказал о подробностях депортации в Грузию Давида Макишвили

Лидер движения "Рух новых сыл" Михаил Саакашвили, в записи на своей странице в "Фейсбук" сообщил подробности задержания и депортации в Грузию своего соратника Давида Макишвили, о похищении которого сообщалось ранее.

"Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову. МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется", - сообщил М. Саакашвили.

21 октября М. Саакашвили дважды сообщил в соцсети "Фейсбук" о похищении на протяжении дня троих своих грузинских друзей – Георгия Рубашвили, Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На заседании совета РФ-НАТО 26 октября в Брюсселе обсудят конфликт в Украине

Новогодне-рождественские праздники в Киеве пройдут с 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года – КГГА

Нардепы могут вернуться к рассмотрению законопроекта по выборам на текущей сессии Рады, сменив его название – замглавы ЦИК

За прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие - штаб

Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления – Фриз

В четверг стартует открытый конкурс для отбора кандидатур на должности судей Конституционного Суда Украины

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается

За прошедшие сутки боевики 44 раза нарушали перемирие, погибло двое украинских военнослужащих, четверо получили раненения – штаб АТО

"Никакого сноса палаток не будет" – Луценко

Нацполиция проводит проверку по незаконным действиям нардепа и внесла в Единый реестр информацию о грабеже нацгвардейцев

ПОСЛЕДНЕЕ

На парламентских выборах в Чехии побеждает движение АNО

Трамп намерен рассекретить ряд документов, касающихся убийства Джона Кеннеди

Порошенко встретится с Волкером на следующей неделе

Меры правительства Испании не отразятся на автономном статусе Каталонии и функционировании местных органов власти – премьер

Правительство Испании поддержало меры по ограничению автономного управления в Каталонии

В Мадриде проходит чрезвычайное заседание испанского правительства по каталонской проблеме

ЕС будет работать над сохранением СВПД - генсек ЕВС Шмид

Отношения США и России будут зависеть от действий Москвы - Белый дом

Парубий подписал законы о кибербезопасности, электронных доверительных услугах и о гастролях российских артистов

Законопроект о СФР нужно вынести на голосование Рады в ноябре – Гройсман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА