Саакашвили рассказал о подробностях депортации в Грузию Давида Макишвили

Лидер движения "Рух новых сыл" Михаил Саакашвили, в записи на своей странице в "Фейсбук" сообщил подробности задержания и депортации в Грузию своего соратника Давида Макишвили, о похищении которого сообщалось ранее.

"Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову. МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется", - сообщил М. Саакашвили.

21 октября М. Саакашвили дважды сообщил в соцсети "Фейсбук" о похищении на протяжении дня троих своих грузинских друзей – Георгия Рубашвили, Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.