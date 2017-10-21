Политика

21:50 21.10.2017

На парламентских выборах в Чехии побеждает движение АNО

На парламентских выборах в Чехии побеждает движение АNО

Чешское движение АNО с 29,64% голосов побеждает на парламентских выборах, сообщает в субботу чешское радио.

Это дает партии, возглавляемой чешским миллиардером Андреем Бабишем, занять в новом составе парламента 78 мест.

На второе место выходит партия Гражданская демократическая партия (11,32%). Этот результат позволяет партии провести в новый состав парламента 25 депутатов.

Третье место за Пиратской партией, за которую отдали голоса 10,79% избирателей, что дает ей право на 22 места в парламенте.

На четвертом месте партия "Свобода и прямая демократия" с 10,64% голосов избирателей и также право на 22 места в парламента.

Кроме того, в парламент проходят еще пять партий - Коммунистическая партия Чехии и Моравии (7,76%, 15 депутатов), Социал-демократическая партия (7,27%, 15 депутатов), Христианско-демократический союз (5,8%, 10 депутатов), партия "Топ 09" (5,31%, семь депутатов) и партия СТАН (5,18%, шесть депутатов).

Парламентские выборы прошли в Чехии в пятницу и субботу. Явка избирателей на них составила 60,63%.

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