Политика

12:06 21.10.2017

В Мадриде проходит чрезвычайное заседание испанского правительства по каталонской проблеме

В Мадриде проходит чрезвычайное заседание испанского правительства по каталонской проблеме

Правительство Испании в субботу собралось на чрезвычайное заседание, в ходе которого обсуждается возможность и детали применения 155-й статьи испанской конституции с целью ограничения автономии Каталонии, сообщает испанская пресса.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

Решения правительства ожидают в сенате Испании, который должен утвердить его на сессии, запланированной на 27 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии

Конституционный суд Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости

В Испании поместили под стражу двух лидеров каталонских сепаратистских организаций

Пучдемон в письме Рахою не стал пояснять, объявлял ли он независимость Каталонии

Премьер Испании отвел лидеру Каталонии 5 дней, чтобы определиться с декларацией независимости

Власти Каталонии объявили официальные результаты референдума

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии

В Каталонии пройдет всеобщая забастовка против применения насилия во время референдума

Информация о том, что среди пострадавших в Каталонии есть украинцы, в МИД не поступала

Мадрид принимает все меры, чтобы не допустить референдума о независимости Каталонии

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС будет работать над сохранением СВПД - генсек ЕВС Шмид

На заседании совета РФ-НАТО 26 октября в Брюсселе обсудят конфликт в Украине

Новогодне-рождественские праздники в Киеве пройдут с 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года – КГГА

Нардепы могут вернуться к рассмотрению законопроекта по выборам на текущей сессии Рады, сменив его название – замглавы ЦИК

Отношения США и России будут зависеть от действий Москвы - Белый дом

Парубий подписал законы о кибербезопасности, электронных доверительных услугах и о гастролях российских артистов

Законопроект о СФР нужно вынести на голосование Рады в ноябре – Гройсман

Главные организаторы акции в Киеве намеревались дестабилизировать ситуацию в Украине - Порошенко

Порошенко просит КС в кратчайшие сроки рассмотреть законопроекты по отмене депутатской неприкосновенности для голосования на нынешней сессии

США не будут вмешиваться в финансовые сделки между Европой и Ираном - Тиллерсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА