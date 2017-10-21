Политика

10:19 21.10.2017

ЕС будет работать над сохранением СВПД - генсек ЕВС Шмид

ЕС будет работать над сохранением СВПД - генсек ЕВС Шмид

Евросоюз готов работать над сохранением соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), заинтересован в его дальнейшем выполнении, заявила генеральный секретарь европейской политической службы Хельга Шмид.

"Федерика Могерини (глава европейской дипломатии - ИФ) играет здесь особую роль, она сказала, что это соглашение принадлежит международному сообществу", - отметила Х.Шмид на конференции по нераспространению.

"Я могу сказать, что мы всячески заинтересованы в поддержании этого соглашения и его дальнейшем выполнении", - сказала она.

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