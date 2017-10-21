Новогодне-рождественские праздники в Киеве пройдут с 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года – КГГА

Новогодние и рождественские праздники в Киеве будут длиться с 19 декабря 2017 по 31 января 2018. Движение транспорта на время подготовки и проведения мероприятий в центральных районах украинской столицы ограничат, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года в столице пройдут новогодне-рождественские праздники в рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоРик на Софии". Киевлян и гостей столицы ждет интересная развлекательная программа на трех локациях - Софийской и Михайловской площадях, а также Владимирском проезде", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

В информации подчеркнули, что инициатива проведении мероприятия исходила от объединения граждан "Инициативы столичные", которые стремятся создать романтический европейский зимний городок с сохранением украинских традиций празднования.

В КГГА добавили, что все локации зимнего городка будут тематически объединены красками неонового света, территорию украсят 80 км иллюминации. Также будут обустроены крытые и комфортные зоны вдоль линии фуд-корта (2500 кв. м), которые будут защищать посетителей от осадков. Фуд-корты будут размещены импровизированными кварталами, в каждом из которых посетители смогут попробовать особые блюда.

Также территории зимнего городка планируется обустроить Wi-Fi покрытием.

В мэрии отметили, что на период подготовки и проведения мероприятия, с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 года, будет действовать ограничение движения транспортных средств (кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул.Софийской до Михайловской площади) и на ул.Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда).

Также с 29 ноября 2017 года до 31 января 2018 будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади).

Кроме того, движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул.Софиевской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда): 19 декабря 2017 – с 16:00 до 21:00; 31 декабря 2017 с 20:00 до 3:00 1 января 2018; 1 января 2018 с 14:00 до 21:00; 7 января 2018 с 12:00 до 15:00.

"В работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будут внесены изменения, о чем сообщим дополнительно… во время новогодне-рождественских празднований будет обеспечено дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи", отметили в КГГА.