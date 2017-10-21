Политика

02:24 21.10.2017

Нардепы могут вернуться к рассмотрению законопроекта по выборам на текущей сессии Рады, сменив его название – замглавы ЦИК

Нардепы могут вернуться к рассмотрению законопроекта по выборам на текущей сессии Рады, сменив его название – замглавы ЦИК

        В течение текущей сессии депутаты могут снова рассмотреть законопроект о выборах изменив его название, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

      "Согласно регламенту тот законопроект, который получил в свою поддержку меньше 226 голосов народных депутатов считается отклоненным. Следствием этого является то, что этот законопроект не может регистрироваться в Верховной Раде в течение текущей сессии, только в течение следующей. Но ничего не мешало народным депутатам раньше, когда было для этого желание, регистрировать проект изменив название. То есть, если будет желание - проблем не вижу", – заявил А.Магера в эфире "5 канала".

      Как сообщалось, 19 октября народные депутаты не поддержали ни один из трех законопроектов о выборах народных депутатов, которые предполагали изменение системы выборов.

      Законопроекты №№1068 и 1068-1 собрали менее 100 голосов народных депутатов каждый при 226 минимально необходимых. Законопроект №1068-2 набрал 169 голосов; парламентарии также не поддержали предложение спикера направить его на доработку в профильный комитет либо автору законодательной инициативы.

      Таким образом, парламент отклонил все три инициативы, не приняв ни одной из них за основу. "Мы прошли первый этап реформы выборов", - сыронизировал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после голосования.

      Он добавил, что на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября, Верховная Рада продолжит рассмотрение законодательства о выборах – в парламент внесены два проекта избирательного кодекса под №№3112 и 3112-1.

      Согласно пояснительной записке, законопроект №1068 авторства народного депутата Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок") предусматривает, что выборы народных депутатов проходят на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе по спискам кандидатов в депутаты от политических партий и блоков. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах набрали не менее 3% голосов. По итогам голосования право на участие в распределении депутатских мандатов получают кандидаты в депутаты, которые входили в партийные списки и получили 1% и более голосов избирателей.

      Законопроект №1068-1 авторства группы народных депутатов во главе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко предусматривает, что выборы народных депутатов проходят по пропорциональной системе с открытыми списками – общегосударственным избирательным списком с закреплением кандидатов в депутаты по территориальным избирательным округам. Выборы проводятся в едином общегосударственном многомандатном округе, включающем всю территорию Украины и заграничный округ. В пределах многомандатного округа создается 450 территориальных избирательных округов. Партия выдвигает общегосударственный избирательный список, в который входит от 100 до 450 кандидатов в депутаты. За каждым из них, кроме первой десятки, обязательно закрепляется территориальный избирательный округ.

      Законопроект №1068-2 авторства внефракционного народного депутата Виктора Чумака предлагал модель избирательной системы, когда выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по общегосударственным и региональным избирательным спискам кандидатов в депутаты от политической партии. Партия, которая намерена участвовать в выборах, выдвигает на своем съезде кандидатов в виде единого списка в общегосударственном округе. Из числа кандидатов, включенных в этот список, партия на этом же съезде формирует и утверждает региональные списки кандидатов в депутаты в каждом избирательном регионе.

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