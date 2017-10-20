Политика

22:28 20.10.2017

Отношения США и России будут зависеть от действий Москвы - Белый дом

Отношения США и России будут зависеть от действий Москвы - Белый дом

        Взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от политики, которой будет придерживаться Россия, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

      "Многое (в наших взаимоотношениях) зависит от России и того, какой тип взаимоотношений они хотят иметь", - сказала она в ответ на вопрос журналиста, воспринимает ли президент США Дональд Трамп Россию как союзника, партнера и советника.

      "Мы намерены продолжать попытки работать с ними по определенным вопросам, это очень важно, например, для национальной безопасности, в таких вопросах как Сирия, как Северная Корея, мы бы хотели сотрудничать с ними, чтобы бороться с такими угрозами, но это будет зависеть от действий России", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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