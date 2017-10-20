Парубий подписал законы о кибербезопасности, электронных доверительных услугах и о гастролях российских артистов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал три принятых парламентом закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", "Об электронных доверительных услугах" и "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Как сообщает в пятницу пресс-служба аппарата Верховной Рады, три принятых закона А.Парубий подписал в пятницу, 20 октября.

Теперь данные документы направлены на подпись президенту Украины Петру Порошенко, который может либо подписать их, либо ветировать.

Как сообщалось, законопроект №2126а "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", законопроект №4685 "Об электронных доверительных услугах" и законопроект №6682 "О гастрольных мероприятиях в Украине" были приняты Верховной Радой 5 октября 2017 года.

В частности, законопроект №6682 "О гастрольных мероприятиях в Украине", за который проголосовали 232 народных депутата, предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует лицо, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Закон также оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора для участия в данном мероприятии.

Согласно закону, СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны агрессора для участия в гастролях.