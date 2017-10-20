Литвин заявил о выходе из депутатской группы "Воля народа"

Народный депутат Украины Владимир Литвин заявил о выходе из состава депутатской группы "Воля народа".

"Поскольку в секретариате возникли проблемы с моим обращением, я вынужден сделать его непосредственно в сессионном зале – согласно ч. 3 ст. 60 Регламента Верховной Рады сообщаю о своем выходе из депутатской группы "Воля народа", - сказал В.Литвин с трибуны парламента в пятницу.

Для того чтобы заявление о выходе из фракции и группы вступило в силу, соответствующее объявление должен сделать председательствующий на пленарном заседании.

В настоящее время на сайте парламента в составе этой группы 19 депутатов, включая В.Литвина.

Если В.Литвин покинет депутатскую группу "Воля народа", то в ней останется 18 парламентариев, что станет основанием для ее роспуска, поскольку минимальная численность народных депутатов во фракции или группе – 19.

Согласно регламенту работы Верховной Рады, спикер парламента объявляет о роспуске группы (фракции) через 15 дней после того, как ее состав стал меньшим от необходимого минимального количества народных депутатов. Количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая была сформирована в течение первой сессии. В течение первой сессии входило 19 депутатов, таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.