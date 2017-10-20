Комитет Рады предлагает принять за основу законопроект с поправками в Бюджетный кодекс

Бюджетный комитет Верховной Рады предлагает принять за основу правительственный законопроект с поправками в Бюджетный кодекс (№7116).

Проект соответствующего постановления размещен на правительственном сайте.

Как отмечается в заключении бюджетного комитета, законопроект предлагает увеличить с 50% до 80% объем средств, передаваемых из местных бюджетов в государственный, а также изменить подходы к разделению образовательной субвенции между местными бюджетами. В частности, предлагается учитывать наполняемость классов при финансировании.