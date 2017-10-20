Политика

06:46 20.10.2017

За прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие - штаб

За прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие - штаб

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины, Вооруженные силы Украины 9 раз отвечали боевикам, в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"В районе боевых действий в конце прошедших суток обстановка не претерпела существенных изменений. В целом боевики уменьшили количество обстрелов, но, как и ранее, основная активность врага фиксируется на Донецком направлении", - говорится в сообщении на странице штаба в "Фейсбук" в пятницу утром.

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с 19 часов и почти до полуночи НВФ из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливали Авдеевку. Из этого же оружия они вели огонь в районе Верхнеторецком.

На приморском направлении боевики вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались украинские войска в Гнутово.

На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у г. Счастье.

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