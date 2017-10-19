Рада отклонила три законопроекта об изменении системы выборов в Украине

Народные депутаты не поддержали ни один из трех законопроектов о выборах народных депутатов, которые предполагали изменение системы выборов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие законопроекты №№1068 и 1068-1 собрали менее 100 голосов народный депутатов каждый при 226 минимально необходимых. Законопроект №1068-2 набрал 169 голосов; парламентарии также не поддержали поддержание спикера направить его на доработку в профильных комитет либо автору законодательной инициативы.

Таким образом, парламент отклонил все три инициативы, не приняв ни одной из них за основу. "Мы прошли первый этап реформы выборов", - сыронизировал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после голосования.

Он добавил, что на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября, Верховная Рада продолжит рассмотрение законодательства о выборах – в парламент внесены два проекта избирательного кодекса под №№3112 и 3112-1.

Согласно пояснительной записке, законопроект №1068 авторства народного депутата Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок") предусматривает, что выборы народных депутатов проходят на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе по спискам кандидатов в депутаты от политических партий и блоков. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах набрали не менее 3% голосов. По итогам голосования право на участие в распределении депутатских мандатов получают кандидаты в депутаты, которые входили в партийные списки и получили 1% и более голосов избирателей.

Законопроект №1068-1 авторства группы народных депутатов во главе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко предусматривает, что выборы народных депутатов проходят по пропорциональной системе с открытыми списками – общегосударственным избирательным списком с закреплением кандидатов в депутаты по территориальным избирательным округам. Выборы проводятся в едином общегосударственном многомандатном округе, включающем всю территорию Украины и заграничный округ. В пределах многомандатного округа создается 450 территориальных избирательных округов. Партия выдвигает общегосударственный избирательный список, в который входит от 100 до 450 кандидатов в депутаты. За каждым из них, кроме первой десятки, обязательно закрепляется территориальный избирательный округ.

Законопроект №1068-2 авторства внефракционного народного депутата Виктора Чумака предлагал модель избирательной системы, когда выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по общегосударственным и региональным избирательным спискам кандидатов в депутаты от политической партии. Партия, которая намерена участвовать в выборах, выдвигает на своем съезде кандидатов в виде единого списка в общегосударственном округе. Из числа кандидатов, включенных в этот список, партия на этом же съезде формирует и утверждает региональные списки кандидатов в депутаты в каждом избирательном регионе.

Как сообщалось, эти три законопроекта были зарегистрированы в парламенте еще в декабре 2014 года.

Проекты избирательного кодекса - №3112 авторства народного депутата Валерия Писаренко (депутатская группа "Видродження") и №3112-1, одним из соавторов которого является председатель Верховной Рады Андрей Парубий - были внесены в парламент в сентябре и октябре 2015 года. Спикер неоднократно отмечал, что рассмотрение этих инициатив пройдет по полной процедуре.

Как известно, изменение системы выборов народных депутатов является одним из требований акции за "большую политическую реформу", которая с 17 октября проходит у здания Верховной Рады.

Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя состоится 7-10 ноября.