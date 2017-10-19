Политика

16:54 19.10.2017

Порошенко надеется, что Рада на следующей сессии отменит депутатскую неприкосновенность

Порошенко надеется, что Рада на следующей сессии отменит депутатскую неприкосновенность

 Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада сможет окончательно отменить депутатскую неприкосновенность во время следующей сессии (в 2018 году).

"Как и обещали, неприкосновенность в Украине будет ликвидирована. (…) Следует отдать должное депутатам - сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная Рада не потеряет смелость и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в четверг.

П.Порошенко также рассчитывает, что и те, кто наиболее активно "рекламировался" на теме неприкосновенности в эти дни, не поменяют свою позицию, "когда увидят, что это уже не пиар, а новая реальность".

Он напомнил, что в прошлом году иммунитета были лишены судьи.

Следующая, восьмая, сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется в феврале 2018 года.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада включила в повестку и направила в Конституционный суд Украины президентский и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности парламентариев.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада включила в повестку и направила в КС законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов

Порошенко настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года – И.Луценко

Порошенко готов лично встретиться с нардепом Найемом

Нардепы вечером пойдут к Порошенко, чтобы узнать о сроках подачи законопроекта об Антикоррупционном суде

Порошенко обсудил с президентом Румынии закон об образовании и пригласил его в Украину

Порошенко уволил первого замглавы СВР Разинкова

Порошенко пригласил Мальту активнее участвовать в СММ ОБСЕ

Киев благодарен Валетте за продление антироссийских санкций и поддержку независимости Украины

Порошенко призвал участников митинга под Радой и правоохранителей обеспечить мирный характер акции

Саакашвили на акции под Радой призвал людей требовать от Порошенко уйти со своего поста

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты должны сами определиться с избирательной системой, а президент поддержит – И.Луценко

Будапешт надеется, что в Украине не снизят уровень обучения на венгерском языке

Украина и Венгрия будут работать над имплементацией закона об образовании

Профильный комитет Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018г

Авторы законопроекта об антикоррупционных судах отозвали свой документ из Рады и ждут президентский - Залищук

Сеул поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, готов поддержать ее экономику и развитие технологий

"Наш край" требует от Кабмина погасить долги по зарплате медикам

"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции

Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии

В Вашингтоне выступили за признание Израиля со стороны Палестинской администрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА