Порошенко надеется, что Рада на следующей сессии отменит депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада сможет окончательно отменить депутатскую неприкосновенность во время следующей сессии (в 2018 году).

"Как и обещали, неприкосновенность в Украине будет ликвидирована. (…) Следует отдать должное депутатам - сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная Рада не потеряет смелость и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в четверг.

П.Порошенко также рассчитывает, что и те, кто наиболее активно "рекламировался" на теме неприкосновенности в эти дни, не поменяют свою позицию, "когда увидят, что это уже не пиар, а новая реальность".

Он напомнил, что в прошлом году иммунитета были лишены судьи.

Следующая, восьмая, сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется в феврале 2018 года.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада включила в повестку и направила в Конституционный суд Украины президентский и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности парламентариев.