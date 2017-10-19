Депутаты должны сами определиться с избирательной системой, а президент поддержит – И.Луценко

Народные депутаты должны сами определиться, по какой избирательной системе идти на выборы, а президент Украины Петр Порошенко поддержит соответствующий законопроект, заявила представитель президента в парламенте, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Мы настроены на принятие президентского законопроекта о снятии неприкосновенности народных депутатов. Мы считаем, что вопрос давно назрел, это было частью президентской программы. Вопрос антикоррупционного суда также будет рассматриваться. Вопрос определения, по какой избирательной системе идти на выборы, это - прерогатива Верховной Рады. Сами депутаты должны определиться с законом, а президент поддержит", - сказала И.Луценко в кулуарах парламента, сообщает в четверг пресс-служба БПП.

Она также рассказала, что нынешние оппозиционные фракции, когда входили в коалицию, выступали против нового избирательного законодательства.

""Самопомич", которая входила в коалицию, когда президент пригласил их на консультации относительно избирательного законодательства, просила президента не вмешиваться в этот процесс. По избирательному законодательству есть 6 законов, которые зарегистрированы в Раде, но среди депутатского корпуса нет понимания, консенсуса", - сказала И.Луценко.

Она отметила, что фракция БПП просит спикера Верховной Рады Андрея Парубия создать рабочую группу по вопросу обсуждения избирательного законодательства.

"Также такая группа нужна по наработке антикоррупционного законодательства. Но такие законы не пишутся на Майдане, а пишутся в консенсусной позиции не кровопролитием", - сказала нардеп.

Она также пояснила, что президент рекомендует начать снятие неприкосновенности в 2020 году.

"Внесение изменений в Конституцию - длительный процесс. Мы сегодня голосуем за включение закона в повестку дня, затем документ пойдет в Конституционный суд для вывода на соответствие Конституции. На одной и те же сессии голосования за изменения в Основной закон не принимаются. Это будет после февраля месяца. Мы выйдем на процесс рассмотрения закона на конец 2018 года. И самое главное, нужно найти конституционное большинство - 300 голосов за снятие неприкосновенности " - добавила И.Луценко.