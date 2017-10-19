Рада включила в повестку и направила в КС законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов

Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд президентского законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления, который включает эти вопросы, одним голосованием поддержали 336 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Кроме того, народные депутаты поддержали включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд депутатского законопроекта (№6773) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления, который включает два эти вопроса, проголосовали 328 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.