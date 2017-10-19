Политика

13:49 19.10.2017

Авторы законопроекта об антикоррупционных судах отозвали свой документ из Рады и ждут президентский - Залищук

Народные депутаты - авторы законопроекта об антикоррупционных судах (№6011), зарегистрированного в феврале 2017 года, отозвали свой проект из парламента, сообщила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", участница акции под Верховной Радой Светлана Залищук.

"Мы отозвали свой законопроект об антикоррупционном суде, чтобы расчистить дорогу (президенту - ИФ)", - заявила С.Залищук на брифинге в парламенте в четверг.

Вместе с тем она назвала манипуляцией заявления о том, что, не отозвав этот законопроект, президент не может внести свой, аналогичный.

"Это не совсем правда. Если вы посмотрите, президент во вторник внес свой законопроект (№7203 – ИФ) по неприкосновенности, хотя несколько месяцев назад в Раде появился законопроект от депутатов (№6773). Это аналогичная ситуация, которая не остановила президента от внесения своего (проекта закона – ИФ)", - пояснила С.Залищук.

Комментируя заявление представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко о том, что фракция БПП настроена принять законопроект об антикоррупционном суде только после того, как свои выводы даст Венецианская комиссия, С.Залищук назвала это тактикой по затягиванию рассмотрения данного вопроса.

"Мы услышали, что президент готов внести законопроект об антикоррупционном суде только после нового решения Венецианской комиссии. С нашей точки зрения, это очередной шаг по затягиванию", - сказала С.Залищук.

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Интерфакс-Украина
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