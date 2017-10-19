Политика

12:14 19.10.2017

"Наш край" требует от Кабмина погасить долги по зарплате медикам

"Наш край" требует от Кабмина погасить долги по зарплате медикам

Партия "Наш край" требует от Кабинета министров Украины немедленно погасить долги по зарплате медикам, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Недавно правительство выделило средства на погашение задолженности по зарплате медикам. Однако чиновники Минздрава признают, что до конца года задолженность по зарплате медикам может достичь 2,7 млрд грн. Вместе с тем, не устает обещать, что после принятия медицинской реформы оклады медицинским работникам вырастут до 30 тыс. грн. Правительство должно немедленно начать выполнять свои прямые обязанности и навести порядок в сфере здравоохранения, а не заниматься проталкиванием провальной медреформы", – цитирует слова А.Мазурчака пресс-служба партии в четверг.

По словам политика, правительство, занимаясь исключительно рекламой медреформы, забывает объяснить, за чей счет будет происходить ее внедрение.

"Кроме отсутствия зарплаты, медики до сих пор не понимают, что ждет их завтра: кто останется работать после реформы, а кто будет уволен, и за чей счет будет повышение обещанных "заоблачных" окладов. До сих пор нет ни одного просчета о возможных последствиях и объемах финансовых затрат на будущее медицинское обслуживание", – отметил А.Мазурчак.

Он подчеркнул, все свои проблемы и ответственность правительство пытается решить за счет местного самоуправления, предлагая передать финансирование социальных гарантий за счет местных бюджетов, что уменьшит расходы на развитие громад.

В партии напомнили, что и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на брифинге 20 сентября заявила, что задолженность по заработной плате среди медиков на конец 2017 года составит 2,7 млрд грн.

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