В Вашингтоне выступили за признание Израиля со стороны Палестинской администрации

Палестинская национальная администрация должна признать Израиль, а также выполнить ряд других требований, в том числе разоружить террористов, говорится в заявлении спецпредставителя президента США по международным переговорам Джейсона Гринблатта, распространенном в четверг.

"Любая Палестинская администрация должна прямо и открыто заявить о том, что она придерживается принципа отказа от насилия, признает Израиль и все предыдущие договоренности и обязательства между сторонами, в том числе относительно разоружения террористов, и настроена на проведение мирных переговоров", - отмечается в документе.

"Если движение ХАМАС намерено играть какую-либо роль в Палестинской администрации, то оно должно выполнить простые требования", - подчеркнул Дж.Гринблатт.

На прошлой неделе в Каире было подписано соглашение о примирении между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС. Власти Израиля потребовали от ХАМАС отказаться от террористических методов и признать государство Израиль в соответствии с условиями "ближневосточного квартета" (США, РФ, ЕС и ООН).

Кроме этого, кабинет безопасности Израиля считает необходимым, чтобы ХАМАС разоружился, вернул Израилю израильских граждан, удерживаемых в секторе Газа, а также тела погибших израильских военных.