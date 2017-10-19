Порошенко настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года – И.Луценко

Президент Украины Петр Порошенко настроен на то, что закон об Антикоррупционном суде будет принят до конца текущего года, заявляет представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Президент настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца 2017 года, но подчеркиваем, что обязательно все законопроекты, которые вносились президентом Украины, проходят согласование в Венецианской комиссии", - сказала И.Луценко журналистам в четверг в кулуарах парламента.

По ее словам, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" настроены на быстрое принятие данного законопроекта, однако это произойдет только после того, как свои выводы даст Венецианская комиссия.

Как сообщалось, 11 октября П.Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть необходимое для принятия проекта закона о создании Антикоррупционного суда количество депутатов, и сразу после поступления к нему подготовленного законопроекта он готов внести его в парламент как неотложный к рассмотрению.

"Я действительно считаю, что у нас есть большинство для создания Антикоррупционного суда", - сказал глава Украинского государства на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этого законопроекта не только депутатами от парламентского большинства, но и не входящими в коалицию. "Как вы знаете, в работе парламента "дьявол кроется в деталях". Вот почему очень важно, чтобы в парламенте все депутаты, - мы не говорим исключительно о коалиции, - я хочу увидеть голоса "за" от всех", - сказал П.Порошенко.

Он также заверил, что при получении им законодательной инициативы, он будет готов внести его в Верховную Раду как неотложный к рассмотрению. "Как только такой законопроект мне подадут, я буду готов его инициировать немедленно", - сказал президент Украины.

Вечером 18 октября руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов такзже заявил, что закон об антикоррупционном суде будет проголосован уже в этом году. "Еще раз хочу сказать, что с вами или без вас закон про антикоррупционный суд будет проголосован уже в этом году после решения Венецианской комиссии", - сказал он в ходе публичного общения с народными депутатами, поддерживающими акцию протеста под Верховной Радой, Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко, Светланой Залищук, Юрием Левченко и Юрием Деревянко после их посещения Администрации президента в среду вечером.