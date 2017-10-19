Рада намерена работать с медреформой, неприкосновенностью и выборами нардепов

Верховная Рада на пленарных заседаниях в четверг намерена продолжить рассмотрение законопроектов по реформе здравоохранения, а также приступить к законодательным инициативам, принятия которых требуют митингующие третий день под стенами парламента активисты.

Согласно повестке дня работы парламента на четверг, после открытия утреннего пленарного заседания народные депутаты продолжат рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг, затем примутся за первое чтение изменений в Бюджетный кодекс (6604, 6604-1) в рамках медицинской реформы.

Далее в повестке значится президентский законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

После законопроектов в сфере здравоохранения Верховная Рада по плану примется за включение в повестку дня и направление в Конституционный суд для получения его выводов о соответствии ст.157 и 158 законопроектов о внесении изменений в Основной закон относительно отмены неприкосновенности народных депутатов (6773 и 7203).

Кроме того, в повестке дня стоят вопросы избирательного законодательства - три проекта законов о выборах народных депутатов и два проекта избирательных кодексов.

Как известно, участники акции у здания Верховной Рады настаивают на отмене депутатской неприкосновенности, а также изменении системы выборов нардепов.

Вместе с тем в повестке дня на четверг нет вопроса о рассмотрении в первом чтении проекта государственного бюджета на 2018 год. По процедуре парламент должен рассмотреть этот вопрос и принять соответствующее решение по нему до 20 октября.