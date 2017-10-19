Великобритании стоит выступить с более конкретными предложениями по Brexit для продвижения переговоров, считает Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритании не стоит ожидать существенных прорывов на предстоящих переговорах по Brexit.

По его мнению, для прогресса в переговорах Лондон должен внести более конкретные предложения.

"Я не ожидаю завтра каких-либо прорывов - нам нужно активно работать в октябре-декабре, чтобы закрыть эту так называемую первую фазу и начать наши переговоры о будущих взаимоотношениях с Соединенным Королевством", - сказал Д.Туск.

В четверг и пятницу в Брюсселе состоится саммит лидеров Евросоюза, на котором, в том числе, будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава ЕС.

Лондон рассчитывает, что грядущие переговоры смогут подтолкнуть процесс выхода страны из ЕС на фоне растущих опасений, что Великобритания не успеет завершить Brexit в установленный срок.