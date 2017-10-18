В четверг стартует открытый конкурс для отбора кандидатур на должности судей Конституционного Суда Украины

Конкурсная комиссия утвердила Условия конкурса на занятие вакантных должностей судей Конституционного Суда, конкурс стартует 19 октября, сообщили в пресс-службе президента Украины.

"18 октября 2017 состоялось заседание конкурсной комиссии, которая отвечает за отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, в отношении лиц, которых назначает президент Украины… комиссия утвердила Условия проведения конкурса и объявила дату его начала – 19 октября 2017", – говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой лидера Украины сообщении.

В информации отмечается, что Комиссия образована Указом президента Украины от 4 октября 2017 года.

Условия конкурса на занятие вакантных должностей судей Конституционного Суда обнародованы на сайте президента Украины.