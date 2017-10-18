Политика

23:28 18.10.2017

В четверг стартует открытый конкурс для отбора кандидатур на должности судей Конституционного Суда Украины

В четверг стартует открытый конкурс для отбора кандидатур на должности судей Конституционного Суда Украины

        Конкурсная комиссия утвердила Условия конкурса на занятие вакантных должностей судей Конституционного Суда, конкурс стартует 19 октября, сообщили в пресс-службе президента Украины.

      "18 октября 2017 состоялось заседание конкурсной комиссии, которая отвечает за отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, в отношении лиц, которых назначает президент Украины… комиссия утвердила Условия проведения конкурса и объявила дату его начала – 19 октября 2017", – говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой лидера Украины сообщении.

      В информации отмечается, что Комиссия образована Указом президента Украины от 4 октября 2017 года.

      Условия конкурса на занятие вакантных должностей судей Конституционного Суда обнародованы на сайте президента Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления – Фриз

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается

За прошедшие сутки боевики 44 раза нарушали перемирие, погибло двое украинских военнослужащих, четверо получили раненения – штаб АТО

"Никакого сноса палаток не будет" – Луценко

Нацполиция проводит проверку по незаконным действиям нардепа и внесла в Единый реестр информацию о грабеже нацгвардейцев

Сноса палаток не будет - Нацполиция

Польша и Украина подпишут декларацию об имплементации языковой статьи закона об образовании – встреча министров образования

За прошедшие сутки боевики 16 нарушили перемирие, 2 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

Президент ВКУ Евгений Чолий посетил Эстонию с рабочим визитом

Порошенко поздравил лидера "Австрийской народной партии" Себастиана Курца с победой на парламентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах

Найем заявляет, что передал в АП список всех нардепов, желающих встретиться с Порошенко

Порошенко готов лично встретиться с нардепом Найемом

Возле Рады остаются немногочисленные активисты

Киев и Вильнюс обсуждают возможность привлечения УкрПолЛитбриг к миротворческой миссии ООН на Донбассе

В ВСУ 8 батальонов подготовлены по стандартам НАТО

Геращенко: РФ и их марионетки на ТКГ с радостью говорили о "свержении хунты уже сейчас", но мы их расстроили - "никакого экшна не будет"

КПВВ "Золотое" будет открыто в ближайшее время

В вопросе освобождения заложников камнем преткновения остается амнистия экс-"беркутовцев" – Геращенко

В БПП не верят в возможность консенсуса оппозиции по законопроекту о выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА