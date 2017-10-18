Политика

19:24 18.10.2017

Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах

Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году.

Об этом, как сообщают "Ведомости", К.Собчак написала в письме, направленном в редакцию.

"Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах, действительно, может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям", - пишет К.Собчак.

"Вопреки попыткам чиновников скомпрометировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей - либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества", - полагает К.Собчак.

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