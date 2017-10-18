Найем заявляет, что передал в АП список всех нардепов, желающих встретиться с Порошенко

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), участник акции протеста под Верховной Радой Мустафа Найем заявил, что передал в Администрацию президента Украины список народных депутатов, которые хотят встретиться с главой государства.

"Манипуляция Администрации президента. Не нужно никаких одолжений и междусобойчиков. Помощник главы государства Юрий Онищенко получил от меня список народных депутатов и соавторов законопроекта, которые хотят встретиться с Петром Порошенко", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее в этот день пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что "в приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем, и Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним лицом к лицу", а "о других участниках встречи речь не шла".

Перед этим М.Найем заявил, что он и ряд народных депутатов в среду вечером намерены пойти к президенту Украины П.Порошенко и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.