Политика

18:47 18.10.2017

Найем заявляет, что передал в АП список всех нардепов, желающих встретиться с Порошенко

Найем заявляет, что передал в АП список всех нардепов, желающих встретиться с Порошенко

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), участник акции протеста под Верховной Радой Мустафа Найем заявил, что передал в Администрацию президента Украины список народных депутатов, которые хотят встретиться с главой государства.

"Манипуляция Администрации президента. Не нужно никаких одолжений и междусобойчиков. Помощник главы государства Юрий Онищенко получил от меня список народных депутатов и соавторов законопроекта, которые хотят встретиться с Петром Порошенко", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее в этот день пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что "в приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем, и Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним лицом к лицу", а "о других участниках встречи речь не шла".

Перед этим М.Найем заявил, что он и ряд народных депутатов в среду вечером намерены пойти к президенту Украины П.Порошенко и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Возле Рады остаются немногочисленные активисты

Нардепы вечером пойдут к Порошенко, чтобы узнать о сроках подачи законопроекта об Антикоррупционном суде

Профильный комитет рекомендовал Раде включить в повестку дня законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направить их в КС

На митинге под Радой были как желающие изменений, так и пытающиеся дестабилизировать ситуацию - Гройсман

"Никакого сноса палаток не будет" – Луценко

Сноса палаток не будет - Нацполиция

К резиденции Порошенко стягиваются техника и военные

Оргкомитет акции у Рады доволен результатами вторника и призывает продолжить протест в четверг

Митингующие продолжат акцию, пока Рада не включит в повестку дня законопроекты по их требованиям - Саакашвили

Саакашвили заявляет, что остается с митингующими под Радой и призвал всех к ним присоединяться

ПОСЛЕДНЕЕ

Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах

Порошенко готов лично встретиться с нардепом Найемом

Киев и Вильнюс обсуждают возможность привлечения УкрПолЛитбриг к миротворческой миссии ООН на Донбассе

В ВСУ 8 батальонов подготовлены по стандартам НАТО

Геращенко: РФ и их марионетки на ТКГ с радостью говорили о "свержении хунты уже сейчас", но мы их расстроили - "никакого экшна не будет"

КПВВ "Золотое" будет открыто в ближайшее время

В вопросе освобождения заложников камнем преткновения остается амнистия экс-"беркутовцев" – Геращенко

В БПП не верят в возможность консенсуса оппозиции по законопроекту о выборах

Столкновения под Радой являются частью сценария по дестабилизации ситуации в Украине, - Барна

В "Батькивщине" раскритиковали президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА