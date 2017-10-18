Киев и Вильнюс обсуждают возможность привлечения УкрПолЛитбриг к миротворческой миссии ООН на Донбассе

Украина обсуждает вопрос участия Украинско-польско-литовской бригады (УкрПолЛитбриг) в возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Вчера с представителем правительства Литвы мы обсудили вопрос о возможности привлечения этой бригады к выполнению заданий в определенном районе, если будет принято решение о введении миротворческой миссии ООН для урегулирования ситуации на востоке Украины", - рассказал И.Руснак в ходе совместных комитетских слушаний "Приближение Украины к стандартам НАТО: преграды и достижения. Состояние выполнения годовой национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО и стратегического оборонного бюллетеня Украины" в среду в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", слушания проводят парламентские комитеты по иностранным делам, по вопросам европейской интеграции и по вопросам национальной безопасности и обороны.