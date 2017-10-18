Политика

17:18 18.10.2017

В ВСУ 8 батальонов подготовлены по стандартам НАТО

В ВСУ 8 батальонов подготовлены по стандартам НАТО

 В Вооруженных силах Украины по стандартам НАТО уже прошли подготовку 8 батальонов, информирует первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Фактически на сегодняшний день вместе с инструкторами Альянса, которые у нас работают советниками, мы уже подготовили по стандартам НАТО 8 батальонов", - рассказал И.Руснак в ходе совместных комитетских слушаний "Приближение Украины к стандартам НАТО: преграды и достижения. Состояние выполнения годовой национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО и стратегического оборонного бюллетеня Украины" в среду в Киеве.

Первый замминистра обороны также отметил, что в упомянутое им в число подготовленных по стандартам Североатлантического альянса соединений ВСУ не входит украинская часть совместной украинско-польско-литовской бригады (УкрПолЛитбриг).

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", слушания проводят парламентские комитеты по иностранным делам, по вопросам европейской интеграции и по вопросам национальной безопасности и обороны.

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