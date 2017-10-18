Геращенко: РФ и их марионетки на ТКГ с радостью говорили о "свержении хунты уже сейчас", но мы их расстроили - "никакого экшна не будет"

В ходе встречи подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и заседания ТКГ российская сторона и представители ОРДЛО не скрывали разочарования проголосованными Верховной Радой законами по Донбассу и с радостью говорили о массовых акциях протеста, проходящих в настоящее время в Киеве.

"Примечательно, что РФ и их марионетки очень разочарованы проголосованными Верховной Радой законами по Донбассу, они были уверены, что голосование не пройдет. Но с какой радостью бросали фразочки о беспорядке в Верховной Раде, "свержении хунты уже сейчас". Все зрадофилы так кричали нам о гиви-моторолах в Верховной Раде. Но моторолы сами знаете где. А вот их друзья и подружки, судя по всему, с радостью бы в эти дни были у ВР, этот экшн их вдохновляет", - написала по итогам встреч в Минске в среду первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в ТКГ Ирина Геращенко.

При этом она добавила, что представители Украины "расстроили" членов российской делегации и ОРДЛО: "Никакого экшна не будет, а будет медреформа, снятие неприкосновенности, и другие важные вопросы и реформы, которые все дальше отдаляют Украину от "русского мира", на Запад, в ЕС".

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада Украины продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Этот документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В пресс-службе президента Украины отмечают, что данный закон также определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава ООН. Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанного границы является целостной и неприкосновенной.

"Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 № 253-VIII "Об одобрении обращений от имени Украины в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и совет Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности ", - сказано в сообщении.

10 октября закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который продлевает на год действие закона об "особом статусе" ОРДЛО, был опубликован в издании "Голос Украины". Согласно заключительным и переходным положениям, документ вступает в силу со дня публикации.

Также 6 октября 2017 года Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.