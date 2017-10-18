КПВВ "Золотое" будет открыто в ближайшее время

На переговорах в Минске достигнута договоренность об открытии в ближайшие дни КПВВ "Золотое" в Луганской области, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Минск. Из конструктива – КПВВ "Золотое" благодаря нашим требованиям наконец на днях будет открыто. Это облегчит передвижение между линией соприкосновения для тысяч людей", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.