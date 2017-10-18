Политика

17:01 18.10.2017

В вопросе освобождения заложников камнем преткновения остается амнистия экс-"беркутовцев" – Геращенко

В вопросе освобождения заложников камнем преткновения остается амнистия экс-"беркутовцев" – Геращенко

Переговоры об освобождении заложников в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске идут трудно, камнем преткновения остается требование амнистии экс-сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которые не имеют отношения к событиям на Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Заложники. Украина еще месяц назад заявила о готовности передать 302 преступника для освобождения 81 украинца, подтвержденных ОРДЛО на оккупированных территориях. Всего же в списке СБУ на сегодня остается 152 заложника в ОРДЛО, и количество растет, потому хватают гражданских за проукраинские взгляды. Камень преткновения - требование амнистии для "беркутовцев" и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по результатам заседания ТКГ в Минске в среду.

"Работаем, чтобы были хорошие новости для семей наших заложников, пока все идет трудно, но движемся", - добавила она.

И.Геращенко также напомнила, что представители России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обещали, что до 1 января освободить подростков, которые содержаться в СИЗО на оккупированной территории в Донецке. "А дети до сих пор в СИЗО. Сегодня задали этот вопрос – несоблюдение публично озвученных обещаний перед ОБСЕ и озвучили требование немедленного освобождения детей", - написала И.Геращенко.

Также, по ее словам, на заседании ТКГ обсуждалась необходимость предоставления нормальных медицинских услуг заложникам, так как "у всех ребят есть проблемы со здоровьем".

"Отдельная тема - поиск пропавших без вести, мы еще раз подтвердили нашу готовность немедленно создать механизм с участием Украины, РФ и ОБСЕ для поиска пропавших и эксгумации погибших. Но РФ продолжает пока песню "нас там нет" и не соглашается на поиск своих заблудших потеряшек", - сообщила И.Геращенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Геращенко: РФ и их марионетки на ТКГ с радостью говорили о "свержении хунты уже сейчас", но мы их расстроили - "никакого экшна не будет"

КПВВ "Золотое" будет открыто в ближайшее время

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ

Геращенко заявляет о необходимости защищать права украинской диаспоры

Заявления представителей венгерской и румынской делегаций в ПАСЕ можно рассматривать как территориальные претензии к Украине

Нового президента ПАСЕ не избрали по итогам первого тура голосования

Закон об особом самоуправлении на Донбассе поможет украинским дипломатам – Геращенко

Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ планирует поездку в ОРЛО, где должен встретиться с незаконно удерживаемыми

ТКГ в Минске поддержала инициативу Абакана об открытии 20 октября КПВВ "Золотое"

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко готов лично встретиться с нардепом Найемом, о других участниках встречи речь не шла

Возле Рады остаются немногочисленные активисты

Киев и Вильнюс обсуждают возможность привлечения УкрПолЛитбриг к миротворческой миссии ООН на Донбассе

В ВСУ 8 батальонов подготовлены по стандартам НАТО

В БПП не верят в возможность консенсуса оппозиции по законопроекту о выборах

Столкновения под Радой являются частью сценария по дестабилизации ситуации в Украине, - Барна

Нардепы вечером пойдут к Порошенко, чтобы узнать о сроках подачи законопроекта об Антикоррупционном суде

В "Батькивщине" раскритиковали президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Порошенко обсудил с президентом Румынии закон об образовании и пригласил его в Украину

Профильный комитет рекомендовал Раде включить в повестку дня законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направить их в КС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА