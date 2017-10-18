В вопросе освобождения заложников камнем преткновения остается амнистия экс-"беркутовцев" – Геращенко

Переговоры об освобождении заложников в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске идут трудно, камнем преткновения остается требование амнистии экс-сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которые не имеют отношения к событиям на Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Заложники. Украина еще месяц назад заявила о готовности передать 302 преступника для освобождения 81 украинца, подтвержденных ОРДЛО на оккупированных территориях. Всего же в списке СБУ на сегодня остается 152 заложника в ОРДЛО, и количество растет, потому хватают гражданских за проукраинские взгляды. Камень преткновения - требование амнистии для "беркутовцев" и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по результатам заседания ТКГ в Минске в среду.

"Работаем, чтобы были хорошие новости для семей наших заложников, пока все идет трудно, но движемся", - добавила она.

И.Геращенко также напомнила, что представители России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обещали, что до 1 января освободить подростков, которые содержаться в СИЗО на оккупированной территории в Донецке. "А дети до сих пор в СИЗО. Сегодня задали этот вопрос – несоблюдение публично озвученных обещаний перед ОБСЕ и озвучили требование немедленного освобождения детей", - написала И.Геращенко.

Также, по ее словам, на заседании ТКГ обсуждалась необходимость предоставления нормальных медицинских услуг заложникам, так как "у всех ребят есть проблемы со здоровьем".

"Отдельная тема - поиск пропавших без вести, мы еще раз подтвердили нашу готовность немедленно создать механизм с участием Украины, РФ и ОБСЕ для поиска пропавших и эксгумации погибших. Но РФ продолжает пока песню "нас там нет" и не соглашается на поиск своих заблудших потеряшек", - сообщила И.Геращенко.