В БПП не верят в возможность консенсуса оппозиции по законопроекту о выборах

Оппозиционные фракции Верховной Рады не смогут достичь консенсуса в вопросе нового избирательного законодательства, 300 голосов в Верховной Раде за снятие неприкосновенности с 2017 года нет, считает народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"Если мы хотим выиграть войну и снять неприкосновенность, то шансов 300 голосов набрать за законопроект, который предусматривает снятие сразу неприкосновенности, нереалистично. Можно пойти на компромисс, сесть за стол переговоров и понять, что с 2020 года этот вопрос будет навеки закрыт", - сказал В.Денисенко в кулуарах парламента в среду.

Он также отметил, что в повестке дня парламента на четверг, 19 октября, стоит 5 законов об избирательном законодательстве. "Но даже среди тех людей, которые декларируют это законодательство, трое из них имеют разные законопроекты. Ни один законотворец не готов снять свой законопроект в пользу другого. Здесь нет консенсуса среди тех, кто требует это голосовать!", - сказал депутат.

"Кроме того, избирательная модель не будет иметь никакого смысла, если мы не решим вопроса подкупа голосов. По состоянию на сейчас ни один из этих законопроектов не разрешает эту проблему. Здесь нужно делать очень жесткое законодательство", - добавил В.Денисенко.