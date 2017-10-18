Столкновения под Радой являются частью сценария по дестабилизации ситуации в Украине, - Барна

События под зданием Верховной Рады, произошедшие во вторник, в ходе которых протестующие не выпускали народных депутатов из здания парламента, а также произошли столкновения с правоохранителями, являются сценарием по дестабилизации ситуации в Украине, убежден народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Олег Барна.

"То, что творилось вчера, когда без разбора бросались на людей, депутатов, полицейского, которые исполняли обязанности, и их избили - недопустимые вещи. Полицейский в больнице! Это делали не украинцы, не патриоты, это делали не майдановцы и не участники АТО - это делали проплаченные титушки, которые по команде "фас" своих партийных клоунов выполняли сценарий по дестабилизации ситуации в стране", - заявил О.Барна с трибуны парламента в среду.

Он напомнил, что сам был участником АТО, "прошел все Майданы, начиная с первого студенческого 1990 года, Помаранчевую революцию и революцию Достоинства, пошел добровольцем в АТО, был ранен".

"Партийные клоуны, которые приехали из-за границы… сейчас хотят развалить страну изнутри. В особой мере циничным является факт выставления требований перед парламентом в ультимативной форме", - подчеркнул О.Барна.

Он также напомнил, что от президента есть предложения о снятии депутатской неприкосновенности и об Антикоррупционном суде. "Вы знаете все, что мы с Президентом выступаем и готовы проголосовать за снятие неприкосновенности с депутатов. Но манипулировать этим подло. Вы по тому же сценарию делаете все для того, чтобы сорвать в Украине реформы. Так же как затягивали судебную, так же затягивали пенсионную, так же хотите затягивать и медицинскую", - отметил народный депутат.

Касательно изменения системы выборов, парламентарий отметил: "Вчерашние и сегодняшние события показали тот факт, что в Украине сейчас готовится реванш переворота за счет проплаченных партийных организаций из-за границы, которые не представляют интересы народа, потому что коррупция начинается именно с ваших партийных списков".

Он высказал убеждение, что в Украине вся власть должна выбираться народом. "В Верховной Раде депутаты должны быть от народа, а не быть политическими клоунами", - отметил О.Барна.