Нардепы вечером пойдут к Порошенко, чтобы узнать о сроках подачи законопроекта об Антикоррупционном суде

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Мустафа Найем заявил, что он и ряд народных депутатов в среду вечером намерены пойти к президенту Украины Петру Порошенко и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

"Что касается Антикоррупционного суда. Сейчас мы наблюдаем такую вещь, когда президент пытается перенести ответственность с себя на парламент. Есть попытки непубличным путем создать какую-то рабочую группу в парламенте, которая якобы должна предложить президенту законопроект. Это бред, ведь Венецианская комиссия очень четко сказала, что президент сам должен внести такой законопроект", - сказал Депутат в эфире телеканала NewsOne в среду.

М.Найем также проанонсировал, что в среду в 19.00 он с авторами законопроекта и рядом народных депутатов пойдут к президенту, чтобы "спросить простую вещь: два требования почти выполнены, на два требования есть ответ от парламента. Президент должен внести законопроект об Антикоррупционном суде".

"Мы бы хотели услышать хотя бы приблизительные сроки, когда президент это сделает, чтобы могли на тот день, когда он внесет и в парламенте будет его рассмотрение, снова прийти к парламенту и заставить его проголосовать за законопроект об Антикоррупционном суде", - пояснил он.

Нардеп также подчеркнул, что есть решение "если надо – мы готовы отозвать свой законопроект, и ждем любых инициатив от президента" по Антикоррупционному суду.

Как сообщалось, законопроект об антикоррупционных судах (№6011) авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, М.Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев был зарегистрирован в Верховной Раде в феврале.