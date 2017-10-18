В "Батькивщине" раскритиковали президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Президентский законопроект №7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов выписан таким образом, что парламент в будущем сможет простым большинством в 226 голосов откладывать сроки вступления в силу этих изменений, поясняет народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Если президент хотел отсрочить действие этой статьи (президентский законопроект предусматривает отсрочку до 2020 года - ИФ), он должен был предложить, что эта норма начинает действовать с 1 января 2020 года, как дополнение к переходным положениям (раздел в теле Конституции - ИФ)", - сказал он на заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия при рассмотрение соответствующего законопроекта.

"Я понимаю для чего это делается. Потому что найдется новое парламентское большинство, которое не будет отменять депутатскую неприкосновенность. Оно просто внесет изменения в норму, каким количеством голосов - 300 или 226 , что этот закон вступает в силу не с 1 января 2020 года, а с 1 января 2050 года", - пояснил политик.

Таким образом, по словам С.Соболева, норма об отсрочке вступления в силу отмены неприкосновенности, которая будет внесена законопроектом не в раздел Конституции "Переходные положения", без труда может быть изменена.

Согласно президентскому проекту закона №7203, норма о вступлении в силу отмены неприкосновенности должна вступить в силу с 1 января 2020 года, выписана не в теле законопроекта, а в его переходных положениях, и не будет отображена в тексте Конституции Украины в случае принятия.

Как известно, для внесения изменений в законы Украины необходимо большинство от конституционного состава Верховной Рады - 226 голосов. А для внесения изменений в Конституцию необходимо после получения выводов Конституционного суда по соответствующим законопроектам принять их за основу 226 голосами, а на следующей сессии – не менее 300 голосов потребуется для утверждения документа в целом.