Политика

15:50 18.10.2017

Президент Молдовы решил добиться досрочных парламентских выборов в стране

Президент Молдовы решил добиться досрочных парламентских выборов в стране

Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал обращение к гражданам страны, в котором заявил о начале решительных действий для провоцирования досрочных выборов в парламент и перехода к президентской форме правления.

"Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления", - говорится в обращении на сайте главы государства.

И.Додон отметил, что будет добиваться этого, чтобы "пресечь злоупотребления со стороны правительства и парламентского большинства". Он призвал граждан поддержать его инициативы.

Как сообщалось, накануне Конституционный суд Молдовы постановил, что председатель парламента или премьер-министр могут, в отдельных случаях, подписать вместо президента указы.

Согласно принятому решению, отказ президента от промульгации закона в случае повторного его принятия парламентом или отказа назначить министра в случае повторного выдвижения кандидатуры премьер-министром расценивается как "несостоятельность президента исполнять свои обязанности".

В этом случае, по решению Конституционного суда, соответствующие полномочия президента, по праву, делегируются председателю парламента или, последовательно, премьер-министру.

Невозможность исполнения обязанностей в каждом конкретном случае, констатируется Конституционным судом.

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