Политика

13:21 18.10.2017

В "Народном фронте" допускают, что Рада в четверг направит в КС два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

В "Народном фронте" допускают, что Рада в четверг направит в КС два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

Во фракции "Народный фронт" не исключают, что Верховная Рада в четверг направит в Конституционный суд Украины два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

"Я прогнозирую, что, может быть, оба законопроекта будут отправлены в Конституционный суд, и уже парламент потом будет определять - или он примет тот законопроект, который моментально отменяет депутатскую неприкосновенность. Если на это голосов не хватит, то остаётся компромиссный вариант, который внесён президентом", - сказал первый заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец (фракция "Народный фронт") журналистам в среду в Киеве.

Он напомнил, что согласно процедуре внесения изменений в Конституцию Украины, если у Конституционного суда не будет замечаний к законопроекту, то на следующей сессии внесение изменений в Основной закон нужно поддержать 300 голосами народных депутатов. "Если будут замечания Конституционного суда, то, соответственно, должны быть учтены замечания, и снова надо будет отправить законопроект в Конституционный суд", - сказал Л.Емец.

Он напомнил, что комитет по вопросам правосудия в среду рассмотрит президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности, который может вступить в силу с 2020 года.

Как сообщалось, в Верховной Раде, кроме президентского, зарегистрирован также законопроект группы народных депутатов, предлагающий отменить неприкосновенность народных избранников с 2018 года.

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