Политика

11:46 18.10.2017

Украине необходимо поскорее создать Антикоррупционный суд и ограничить неприкосновенность депутатов - Гройсман

Украине необходимо поскорее создать Антикоррупционный суд и ограничить неприкосновенность депутатов - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украине необходимо создать Антикоррупционный суд и ограничить неприкосновенность депутатов Верховной Рады, не откладывая на дальнее время.

"Страна и далее нуждается в соответствующих изменениях, качественных решениях во многих сферах, в частности, нам необходимо построить или завершить формирование институтов по борьбе с коррупцией созданием Антикоррупционного суда, и это абсолютно важно и это правильное решение, нам необходимо ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что многие депутаты поддерживают идею ограничения неприкосновенности.

"Нам необходимо собирать большинство голосов для того, чтобы эти решения были приняты, и очень важно, чтобы они были приняты, не перекладывая на какие-то периоды в будущем", - сказал В.Гройсман.

Как сообщалось, 17 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, отменяющий неприкосновенность народных депутатов Украины, который в случае принятия должен вступить в силу с 2020 года.

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