Политика

07:42 18.10.2017

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается

Состоянием на утро среды, на военных складах вблизи г. Калиновка (Винницкая область) открытых очагов горения и детонации боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 18 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", говорится в сводке на сайте ведомства с среду утром.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 26 тыс. 852 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 734 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 459 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 400 чел. и 274 ед. тех., из них от ГСЧС 184 чел. и 63 ед. тех., Нацполиции - 8 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех .

 

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