Политика

07:04 18.10.2017

За прошедшие сутки боевики 44 раза нарушали перемирие, погибло двое украинских военнослужащих, четверо получили раненения – штаб АТО

За прошедшие сутки боевики 44 раза нарушали перемирие, погибло двое украинских военнослужащих, четверо получили раненения – штаб АТО

В конце прошедших суток в зоне боевых действий обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Как и днем, после 18 часов противник продолжил активно обстреливать позиции вдоль всей линии разграничения на донецком направлении, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу используя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли двое украинских солдат, еще четверо получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении штаба АТО на странице в "Фейсбук" в среду утром.

Так, вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям украинских войск у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорской. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменке. А около 18 часов вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцево, погиб один украинский военнослужащий.

На приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины, используя минометы калибра 82мм., противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. К сожалению, в результате этого противостояния получили ранения двое бойцов украинской армии. Кроме того, в конце суток незаконные вооруженные формирования из 120-мм. минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутово, а из 82-мм. на подступах к Лебединскому. Также вечером на приморском направлении получили ранения двое наших военных вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На луганском направлении обстрелов было меньше. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82, минометы и вооружения БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали позиции украинских войск у Крымского и Попасной.

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