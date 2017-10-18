Политика

00:08 18.10.2017

К резиденции Порошенко стягиваются техника и военные

К резиденции президента Украины Петра Порошенко в Козине стягивают военных и технику, сообщает на своей странице в "Фейсбук" народный депутат Виктория Войцицкая.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков - Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала", - написала В. Войцицкая.

Народный депутат также сообщила, что на её вопрос о том, для чего в данном месте такое скопление военных и техники, ей был дан ответ о том, что проводятся учения.

17 октября начался масштабный митинг на площади Конституции возле Верховной Рады. Митингующие выдвигают требования о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и изменения выборного законодательства. Позже, напротив Верховной Рады были установлены палатки.

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