Оргкомитет акции у Рады доволен результатами вторника и призывает продолжить протест в четверг

Организационный комитет акции "Большая политическая реформа", которая стартовала во вторник у здания Верховной Рады, заявляет о мирном характере акции и призывает продолжить протест в четверг, 19 октября.

"Наш протест был мирным и результативным, впрочем, эти результаты - промежуточные. Поэтому мобилизационный палаточный лагерь, разбитый отдельными политическими силами из числа организаторов акции, остается стоять под парламентом до принятия требований акции. Мы призываем всех, кто разделяет требования "Большой политической реформы", продолжить вместе с нами протест в четверг, 19 октября, и дожать власть выполнить обещанное", - говорится в совместном заявлении оргкомитета, размещенном на странице партии "Национальный корпус" в Фейсбуке во вторник вечером.

В оргкомитете выразили удовлетворение, что активисты добились определенных результатов в вопросах изменения избирательного законодательства, ограничения депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

В то же время в заявлении звучит осуждение отдельных действий Национальной полиции: "Мы осуждаем отдельные действия (сотрудников) Национальной полиции, которые, злоупотребляя властью и вопреки законодательству, блокировали в помещениях народных депутатов и применили газ и силу по отношению к активистам, которые пытались пронести палатки в парламент, хотя палатки были указаны в заявке на проведение акции".

Как сообщалось, во вторник под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тыс. человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что следующий сбор участников акции протеста под Верховной Радой запланирован на четверг, а в палаточном городке под зданием парламента все это время будет находиться только оргкомитет акции.