Политика

19:56 17.10.2017

Нардеп Колесников критикует инициативу создания антикоррупционных судов и предлагает втрое сократить депутатский корпус

Нардеп Колесников критикует инициативу создания антикоррупционных судов и предлагает втрое сократить депутатский корпус

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр "Оппозиционного правительства" Борис Колесников критикует инициативу создания антикоррупционных судов в Украине и реформы избирательной системы, при этом предлагает сократить количество парламентариев до 150.

"Структурирование судов по видам преступлений, в том числе и коррупции, это украинское ноу-хау, которое нигде в мире не существует. А что, убийство и изнасилование, является меньшим по тяжести преступлением, чем коррупция? Конечно, нет. Поэтому создание отдельной, вертикально интегрированной компании "по борьбе с коррупцией" - это не тот случай, когда нужно применять такую интеграцию", - написал Б.Колесников в своем блоге на сайте газеты "Сегодня" во вторник.

"И что вообще в таком случае будут делать все экономические департаменты таких ведомств, как СБУ, ГПУ и МВД, а главное сами "некоррупционные" суды?", - добавил политик.

Комментируя вопрос депутатской неприкосновенности, он отмечает: "Ничто не мешает собрать голоса и отменить неприкосновенность всех ветвей власти: депутатов Верховной Рады, судей и президента Украины". "В зале достаточно голосов для принятия такого комплексного решения", - подчеркнул Б.Колесников.

Касательно системы выборов, политик отмечает, что в Украине, как "стране, которая в Европе занимает первое место по коррупции и последнее место по уровню жизни, никаких мажоритарных выборов быть не может". "Власть имущие скупят все округа. И, в конечном счете, мы получим тот же парламент, а может быть и хуже", - считает он.

"Если мы вернулись к конституционным изменениям 2004 года, то давайте будем последовательными. У нас может работать исключительно пропорциональная система, когда партии несут ответственность перед избирателями. Но не такой "камуфляж", который мы наблюдали на местных выборах в 2015 году. Когда, по сути дела, привязка депутатов к округам превратилась в скрытую мажоритарную систему… Центризбирком, за деньги политических партий, участников процесса, публикует полный список кандидатов, утвержденный съездом той или иной партии. И рассылает каждому избирателю. С полной биографией кандидатов в депутаты. Это и есть открытые списки для избирателей", - предлагает парламентарий.

В свете предложений народных депутатов повысить себе зарплату, а неприкосновенность снять с 2020 года, сопредседатель "Оппозиционного блока" предлагает сократить депутатский корпус. "В три раза уменьшим число депутатов, до 150 человек, и троекратно повысим им зарплаты. Вот это и есть настоящая реструктуризация", - отметил Б.Колесников.

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