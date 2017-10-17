Политика

19:08 17.10.2017

Митингующие продолжат акцию, пока Рада не включит в повестку дня законопроекты по их требованиям - Саакашвили

Митингующие продолжат акцию, пока Рада не включит в повестку дня законопроекты по их требованиям - Саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет о намерении митингующих продолжить давление на Верховную Раду и президента Украины в случае, если парламент не включит в повестку дня законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и проведении выборов в народные депутаты по открытым спискам.

"Люди будут всяческими методами оказывать давление на так называемых народных избранников, на президента Украины, потому что в конце концов все дороги ведут к нему, и он должен принять для себя решение: Верховная Рада не хочет принимать решение – значит, президент может ее распустить. Если президент не хочет принять, то Верховная Рада может принять закон об импичменте и начать процедуру", - сказал М.Саакашвили в эфире телеканала NewsOne во вторник вечером.

Он подчеркнул, что в демократическом обществе должны прислушиваться к мнению народа, а не выставлять кордоны полиции.

Как сообщалось, во вторник под стенами Верховной Рады проходит митинг с участием представителей различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и "Национальный корпус". Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

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