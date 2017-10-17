Нардеп Розенблат напомнил, что у него закончился срок меры пресечения

Народный депутат Украины Борислав Розенблат (внефракционный) указывает, что срок действия меры пресечения в отношении него закончился, и обещает и дальше содействовать расследованию уголовного производства, фигурантом которого он является.

"16 октября 2017 года закончился срок действия меры пресечения в отношении меня. Однако для того, чтобы предупредить возможные грязные инсинуации некоторых СМИ, сообщаю - и в дальнейшем буду способствовать прозрачному и объективному расследованию, как делал это все время", - написал он на странице в Фейсбуке во вторник.

Как сообщалось, Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

В июне текущего года директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превысила 300 тыс. грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест указанных нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября.

Как сообщил сам Б.Розенблат 24 июля, его семья внесла необходимую сумму залога.