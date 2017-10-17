Политика

18:22 17.10.2017

Саакашвили заявляет, что остается с митингующими под Радой и призвал всех к ним присоединяться

Саакашвили заявляет, что остается с митингующими под Радой и призвал всех к ним присоединяться

 Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили заявил, что останется вместе с митингующими активистами под зданием Верховной Радой.

"Мне кажется это хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем... Я останусь вместе с вами. Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее", - сказал он, выступая со сцены под Верховной Радой во вторник.

М.Саакашвили также призвал всех неравнодушных присоединиться к акции протеста.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек с требования проведения политической реформы.

В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

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Интерфакс-Украина
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