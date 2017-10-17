МИД Польши вызвал украинского посла из-за мемориала на Верецком перевале с надписью о польских оккупантах

В Министерстве иностранных дел Польши провели встречу с послом Украины Андреем Дещицей после открытия 15 октября на Верецком перевале мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи и надписи на нем о польских оккупантах.

Как сообщается на сайте МИД Польши, встреча с украинском послом состоялась во вторник по инициативе заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого (Bartosza Cichockiego).

Замглавы МИД выразил удивление в связи с участием в торжественном открытии этого мемориала вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и других украинских высокопоставленных государственных чиновников, а также почетного караула Вооруженных сил Украины.

В МИД Польши также указали на размещенную на мемориале табличку с надписью: "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года".

"Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории нынешнего Украинского государства входили в состав Республики Польша на основе международного права. До сих пор не было представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовом расстреле стрельцов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это предполагаемое преступление", - заявили в МИД Польши.

Как сообщала пресс-служба Львовского областного совета, 15 октября в селе Климец Сколивского района на Верецком перевале открыли и освятили мемориальный комплекс павшим стрельцам Карпатской Украины.