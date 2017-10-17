Политика

17:44 17.10.2017

МИД Польши вызвал украинского посла из-за мемориала на Верецком перевале с надписью о польских оккупантах

МИД Польши вызвал украинского посла из-за мемориала на Верецком перевале с надписью о польских оккупантах

В Министерстве иностранных дел Польши провели встречу с послом Украины Андреем Дещицей после открытия 15 октября на Верецком перевале мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи и надписи на нем о польских оккупантах.

Как сообщается на сайте МИД Польши, встреча с украинском послом состоялась во вторник по инициативе заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого (Bartosza Cichockiego).

Замглавы МИД выразил удивление в связи с участием в торжественном открытии этого мемориала вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и других украинских высокопоставленных государственных чиновников, а также почетного караула Вооруженных сил Украины.

В МИД Польши также указали на размещенную на мемориале табличку с надписью: "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года".

"Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории нынешнего Украинского государства входили в состав Республики Польша на основе международного права. До сих пор не было представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовом расстреле стрельцов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это предполагаемое преступление", - заявили в МИД Польши.

Как сообщала пресс-служба Львовского областного совета, 15 октября в селе Климец Сколивского района на Верецком перевале открыли и освятили мемориальный комплекс павшим стрельцам Карпатской Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Бывшая жена Трампа Ивана объяснила свой отказ от должности посла США в Чехии любовью к "идеальной жизни" в США

Новый украинский закон об образовании позволит болгарскому нацменьшинству владеть и украинским, и родным языками – посол

Беларусь вручила Украине ноту в связи с нарушением границы воздушного пространства

Посол Швеции и атташе по обороне посетили зону АТО

Порошенко в Торонто может обсудить роль Канады в урегулировании конфликта на Донбассе

Порошенко назначил Н.Задорожнюк послом Украины в Македонии

Порошенко назначил посла в Малайзии еще и послом в Республике Филиппины

Политика Польши не соответствует европейским ценностям - президент Франции

Премьер Польши полагает, что учения "Запад-2017" иллюстрируют необходимость для НАТО продолжать адаптацию к новым вызовам

ПОСЛЕДНЕЕ

Митингующие продолжат акцию, пока Рада не включит в повестку дня законопроекты по их требованиям - Саакашвили

Нардеп Розенблат напомнил, что у него закончился срок меры пресечения

Саакашвили заявляет, что остается с митингующими под Радой и призвал всех к ним присоединяться

Нардеп Соболев призвал митингующих не выпускать депутатов из здания Рады

Найем заявил о продолжении акции в Киеве до выполнения всех заявленных требований

Конституционный суд Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости

Количество поддерживающих признание ОУН-УПА участниками борьбы за независимость Украины в полтора раза превышает противников

Порошенко пригласил Мальту активнее участвовать в СММ ОБСЕ

Киев благодарен Валетте за продление антироссийских санкций и поддержку независимости Украины

Порошенко призвал участников митинга под Радой и правоохранителей обеспечить мирный характер акции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА