Политика

16:51 17.10.2017

Найем заявил о продолжении акции в Киеве до выполнения всех заявленных требований

Найем заявил о продолжении акции в Киеве до выполнения всех заявленных требований

Участники акции под Верховной Радой Украины намерены оставаться у здания парламента пока не будут выполнены их требования, заявляет народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко")

"Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", написал М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук.

Народный депутат сообщил, что встреча с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием оказалась безрезультатной.

"Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия. Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требований. Лидеры БПП (фракция "Блок Петра Порошенко"- ИФ) и НФ ("Народный фронт"- И) готовы включить в повестку дня четверга два из наших требования: отмену неприкосновенности и законы о выборах", - рассказал М.Найем.

Он подчеркнул, что расценивает такие действия власти, как "лицемерие и провокация".

"В подавляющем большинстве те, кто сейчас стоят на улице и требуют политических реформ, являются сторонниками Уляны Супрун и медицинской реформы. Я лично за нее агитировал, отдам свой голос и сделаю все от меня зависящее, чтобы она была принята", - отметил М.Найем.

Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко обещал внести в парламент закон об антикоррупционном суде еще в прошлом декабре. "Они обещали отменить неприкосновенность двадцать лет. Сегодня все эти законы лежат в парламенте. Для их рассмотрения необходимо всего несколько часов. Но они сознательно доводят ситуацию до противостояния. Причина проста - страх. Им проще провоцировать на улице, чем сдержать свои обещания", - считает М.Найем.

По мнению депутата, подобные действия власти ведут в никуда. "Это путь в никуда и это то, чего они хотят. Нет выбора между реформами в политике и здравоохранении, между посадкой воров и улучшением здоровья людей. Это логика террористов, а не политиков. Необходимо делать и то, и другое", - убежден депутат.

Как сообщалось, участники акции протеста в центре Киева потребовали изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность.

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