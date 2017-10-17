Количество поддерживающих признание ОУН-УПА участниками борьбы за независимость Украины в полтора раза превышает противников

Поддерживают и скорее поддерживают признание Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) борцами за независимость Украины в ХХ веке 41% опрошенных взрослых жителей Украины, против или скорее против такого признания - 27%, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованным во вторник результатам социсследования, еще 26% опрошенных имеет сложности с ответом на этот вопрос и 6% отказались отвечать на него вообще.

В общем, 47% мужчин поддерживают признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины, у женщин этот процент меньше - 35%. Такая тенденция наблюдается среди всех возрастных категорий, наибольшая разница составляет 16%, между мужчинами и женщинами в возрасте старше 70 лет.

Респонденты в возрасте 40-49 лет больше всего поддерживают такое признание - 49%, в возрасте 60-69 лет - 33%. Доля опрошенных которые также поддерживают признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины в возрасте 18-29 лет - 43%, 30-39 лет - 39%, 50-59 лет - 40% и респонденты в возрасте 70 и старше - 36%.

Можно увидеть некоторое связь между уровнем благосостояния и поддержкой признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины. Среди людей с плохим уровнем жизни таких 34%, среди людей с уровнем дохода чуть выше низкого таких 37%, опрошенные со средним уровнем дохода поддерживают признание в 48% случаях, и среди людей с относительно высоким уровнем материальным благосостоянием (могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 49%.

Больше всего поддерживают признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины в западном регионе - 66%, в центральном регионе - 39%, в южном - 29%, и наименьший процент таких людей находится в восточном регионе - 13%.

Среди тех, кто проживает в сельской местности, процент, который поддерживает признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины - 46%. В свою очередь, среди жителей городского населения таких на 9% меньше - 37%.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 16 сентября по 1 октября 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.