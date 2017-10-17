Киев благодарен Валетте за продление антироссийских санкций и поддержку независимости Украины
Украина благодарна властям Мальты за поддержку суверенитета и независимости Украины, а также за продление санкций против России, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.
"Мы благодарны Мальте за продолжение санкций против Российской Федерации в связи с аннексией Крыма и с агрессией на востоке нашего государства", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека в Киеве во вторник.
Он подчеркнул, что Мальта всегда поддерживала и поддерживает суверенитет и независимость Украины и остаётся надежным партнёром.
"Мы чувствовали вашу поддержку и на двухстороннем уровне, и в рамках Евросоюза, в рамках ООН", - отметил П.Порошенко.