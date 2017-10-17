Политика

13:29 17.10.2017

Парубий обещает вынести на рассмотрение Рады инициативы по снятию неприкосновенности и системе выборов после медреформы

Парубий обещает вынести на рассмотрение Рады инициативы по снятию неприкосновенности и системе выборов после медреформы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заверил, что после рассмотрения во втором чтении законопроектов по медицинской реформе народные депутаты приступят к рассмотрению инициатив по снятию с них неприкосновенности, а также по изменению системы выборов парламентариев.

"Даю поручение обнародовать недельное расписание пленарных заседаний и в нем предусмотреть, что после вопросов медицинской реформы поставить два вопроса: о снятии неприкосновенности - два законопроекта, - а после них - законопроекты, которые касаются реформы выборов", - сказал спикер, открыв пленарное заседание парламента во вторник.

При этом он заявил, что считает неприемлемым блокирование заседания согласительного совета и пленарного заседания Верховной Рады.

"Считаю попытки сорвать работу парламента, дискредитировать украинский парламент - это работа против Украины, против украинских национальных интересов. Мы должны все вместе не допустить, чтобы был заблокирован парламент, чтобы была сорвана работа Верховной Рады Украины", - сказал А.Парубий.

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