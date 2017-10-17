Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности в четверг, если этот законопроект успеет пройти профильный комитет - Парубий

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект, предусматривающий снятие депутатской неприкосновенности, в четверг, 19 октября, если в среду, 18 октября, профильный комитет рассмотрит этот вопрос на своем заседании, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Если в среду комитет рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности, я буду инициировать и просить депутатов, чтобы после медицинской реформы смогли рассмотреть это в четверг", - сказал он на заседании согласительного совета руководителей депутатских фракций, комитетов и групп парламента во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", группа народных депутатов – внефракционные, несколько членов фракции "Блок Петра Порошенко", "Батькивщины" озвучили на согласительном совете требования участников акции протеста, которая проходит в это время у здания парламента.